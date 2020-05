Paciente evacuado para o HBS "não é um doente de COVID-19" - tranquiliza DNS

A Direcção Nacional de Saúde (DNS) informou hoje que o indivíduo que fugiu do Hospital Baptista de Sousa(HBS), em São Vicente, não é um doente de COVID-19.

O comunicado da DNS vem na sequência de uma notícia de que um dos dois doentes evacuados ontem da ilha de Santiago para São Vicente num voo sanitário com indicação cirúrgica fugiu do Hospital Baptista de Sousa.

Conforme a DNS o paciente fez teste de COVID-19, tanto no Hospital Agostinho Neto, como no Hospital Baptista de Sousa, com resultados negativos, devendo cumprir um período de quarentena de 14 dias.

Neste momento, informa, o paciente encontra-se a cumprir o seu período de quarentena.

De acordo com a Inforpress, o jovem de 28 anos foi capturado ainda no início da tarde de hoje na sua residência e agora encontra-se colocado num local em quarentena obrigatória vigiado por autoridades sanitárias e também por militares.

Face a isso a Direcção Nacional de Saúde apela a todos os cidadãos, autoridades e instituições a cumprirem e a fazerem cumprir, com rigor e responsabilidade, as normas e recomendações emanadas pelas autoridades competentes, no sentido de garantir as melhores condutas para a prevenção e controlo da COVID-19, no país.