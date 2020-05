Cruz Vermelha retoma totoloto

A Cruz Vermelha de Cabo Verde retomou hoje, o pagamento dos prémios referentes aos jogos Totoloto, Joker e Lotaria Nacional.

Através de um comunicado, o departamento de Jogos Social da Cruz Vermelha de Cabo Verde informa que o pagamento dos prémios já pode ser efectuado em todas as agências nacionais.

Recorde-se que o departamento de Jogos Social da Cruz Vermelha de Cabo Verde suspendeu temporariamente, em Março, os jogos em todas as agências nacionais devido à pandemia de COVID-19.

Na altura, em declarações à Televisão de Cabo Verde (TCV) o presidente da Cruz Vermelha, Arlindo Carvalho, declarou que a suspensão dos jogos resulta da necessidade de distanciamento social e a de as pessoas ficarem em casa.

Além disso, justificou que do ponto de vista logístico não havia condições para os jogos com as suspensão das ligações aéreas e marítimas interilhas, uma vez que ficava difícil fazer a recolha dos boletins de jogos que têm de entrar e sair para o efeito de escrutinação.