Totoloto e Joker suspensos

Totoloto e o Joker estão suspensos a partir de hoje e temporariamente em todas as agências nacionais.

Através de um comunicado, o departamento de Jogos Social da Cruz Vermelha de Cabo Verde informa que os jogos estão suspensos temporariamente em todas as agências nacionais aguardando novas orientações.

Em declarações à Televisão de Cabo Verde (TCV) o presidente da Cruz Vermelha, Arlindo Carvalho, declarou que a suspensão dos jogos resulta da situação que o país está viver, nomeadamente a necessidade de distanciamento social e a de as pessoas ficarem em casa.

Além disso, “do ponto de vista logístico não há condições para os jogos com as suspensão das ligações aéreas e marítimas interilhas fica difícil fazer a recolha dos boletins de jogos que têm de entrar e sair para o efeito de escrutinação”, justificou Arlindo Carvalho à televisão pública.

O rendimento dos jogos, esta semana, conforme o presidente da Cruz Vermelha, também já diminuiu em cerca de 40% já que algumas ilhas ficaram de fora.

“Por exemplo, a ilha de Boa Vista ficou de fora, Santo Antão está fora e a quebra é acentuada, cerca de 40 e tal por cento tanto no totoloto como no joker. As actividades em si não são propícias à continuidade”, disse.