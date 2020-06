​Expresso das Ilhas e Rádio Morabeza recebem apoio de emergência da Google News Initiative

O Expresso das Ilhas e a Rádio Morabeza foram seleccionados pela Google News Initiative para o Fundo Global de Emergência para Jornalismo (Journalism Emergency Relief Fund).

O fundo destina-se a "apoiar pequenas e médias organizações de notícias que produzem notícias originais para as comunidades locais", conforme os promotores.

O fundo é a resposta de emergência da Google News Initiative ao actual momento de pandemia e uma forma de apoio à "produção de jornalismo original", num contexto de forte quebra de receitas publicitárias por parte dos órgãos de comunicação social.

A candidatura conjunta do Expresso das Ilhas e Rádio Morabeza foi contemplada com um apoio de 7.000 dólares, que serão usados para reforçar as competências das duas redacções, nomeadamente em matéria de verificação de factos.

O Fundo Global de Emergência para Jornalismo recebeu mais de 12 mil candidaturas, provenientes de 100 países.