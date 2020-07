Embaixada de Cabo Verde no Senegal abre inscrições para voo de repatriamento

A Embaixada de Cabo Verde no Senegal anunciou hoje a abertura para voo de repatriamento. O mesmo será realizado no início da próxima semana, através da companhia Transair.

Através de um comunicado, publicado na sua página de Facebook, a Embaixada de Cabo Verde em Dakar apelou aos interessados que entrem em contacto “urgente” para mais informações.

Segundo a mesma fonte, todos os passageiros devem ser portadores de documento comprovativo de teste PCR à COVID-19 com resultado negativo, efectuado no prazo máximo de 72 horas antes do início da viagem.

O documento deverá ser apresentado ao balcão do check-in no aeroporto Blaise Diagne e à DEF à chegada a Cabo Verde.

Senegal tem neste momento contabiliza 8948 casos confirmados, 6002 recuperados e 61 mortes enquanto Cabo Verde já soma um total de 2107 casos, dos quais 1100 e 21 mortes.