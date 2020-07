Deficientes visuais podem votar pela primeira vez sozinhos em Cabo Verde

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) está a trabalhar para a aquisição dispositivos que permitam aos deficientes visuais votarem pela primeira vez sozinhos. A afirmação é da presidente da instituição, no acto da apresentação pública do novo site da CNE.

Maria do Rosário Gonçalves diz que todos os cidadãos têm direito a exercer o voto em condições de segurança e acessibilidade, garantindo o segredo, o que não acontece ainda para os cidadãos com deficiência visual.

Maria do Rosário Lopes Pereira Gonçalves realça que o Estado tudo deve fazer para eliminar esta fragilidade no processo eleitoral.

"Neste momento e para as próximas eleições autárquicas a administração eleitoral está a trabalhar no sentido de ter disponíveis nas assembleia de voto, perfil táctil que permitirão os cidadãos invisuais votarem pela primeira vez, a DGAPE enquanto responsável da logística eleitoral esta com a comissão nacional de eleições nesta altura a procurar as soluções que sejam possíveis executar em Cabo Verde e neste contexto de pandemia global ", explica

No que diz respeito ao novo site da CNE, Maria do Rosário Lopes Pereira Gonçalves diz que os cidadãos, as organizações da sociedade civil, partidos políticos, candidaturas e pessoas com deficiências podem contar com mais uma unidade de apoio.

O site www.cne.cv, agora apresentado já se encontra disponível com informações variadas sobre eleições, sistema e processo eleitoral, resultados das eleições desde 1991, e outras informações e existe a vontade que "o site seja alimentado diariamente com informações adaptadas à realidade e à dinâmica da instituição, de forma a permitir aos cidadãos acompanharem os actos eleitorais, e sobre os processos em curso de forma real”, avança.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que a instituição já apresentou um orçamento eleitoral à Assembleia Nacional. Até este momento, os custos já envolvidos na preparação das eleições autárquicas deste ano foram absorvidos pelo orçamento de funcionamento.