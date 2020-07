Cabo Verde com mais 103 recuperados

Cabo Verde registou nas últimas horas mais 103 recuperados. Praia com 32, Santa Catarina 30, São Salvador do Mundo 3, São Miguel 2, Santa Cruz 1, São Lourenço 1, Sal 17 e São Nicolau 17.

Com mais 103 recuperados, o país passa a contar com 1550 doentes que tiveram alta, de acordo com o boletim epidemiológico.

Segundo a mesma fonte, das 186 amostras processadas no domingo foram diagnosticada 21 novos casos positivos de COVID-19. E desses Praia teve sete, Santa Cruz seis e São Miguel oito.

As amostras de Ribeira Grande de Santiago (8), Santa Catarina (13), São Salvador do Mundo (4), Tarrafal de Santiago (3) e Maio (1), todos deram negativos.

Com esses dados, o país passa a contabilizar 754 casos activos, 1.550 recuperados, 22 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 2.328 casos positivos acumulados de COVID-19.

Hoje não foi divulgado os resultados das amostras dos laboratórios de São Vicente e do Sal. O Ministério da Saúde e da Segurança Social apela para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia da COVID-19 já provocou mais de 649 mil mortos e infectou mais de 16,2 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).