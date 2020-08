Esclarecimento - BCV

Nota de esclarecimento do Banco de Cabo Verde

A Agência Lusa publicou, hoje, dia 3 de agosto de 2020, uma notícia intitulada “Banco de Cabo Verde vende antiga sede para ocupar edifício de Siza Vieira” onde refere que “O Banco de Cabo Verde (BCV) prevê vender até 2021, por mais de meio milhão de euros, a atual sede e mais dois edifícios na Praia, para ocupar a nova sede na capital cabo-verdiana, projetada pelo arquiteto Siza Vieira” e que “o documento prevê que "num prazo máximo de um ano" serão alienados os restantes edifícios que o banco central possui na Praia, como a atual sede do BCV, no centro da capital, e os edifícios de arquivo em Ponta Belém e de armazém em Chã d'Areia, globalmente avaliados em 58.811 mil escudos (530 mil euros).”

O que diz o Relatório e Contas (2019) é que “Por sua vez, os ativos não correntes detidos para venda totalizam 2.245.875 milhares de escudos e relevam as despesas de construção da nova sede do BCV, em curso, que será cedida ao Fundo de Pensões do Banco, no valor de 2.190.064 milhares de escudos, e os imóveis que serão alienados, no curto prazo, ao preço de mercado e nas condições em que se encontrem, na sequência da mudança para a nova sede do BCV em Achada Stº António, no valor de 58.811 milhares de escudos. Esses ativos encontram-se registados pelo menor valor entre o valor contabilístico e o justo valor deduzido dos respetivos custos de venda, conforme dispõe a IFRS 5 - Ativos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas.”

Neste sentido, o valor mencionado no Relatório e Contas (2019) de 58.811 milhares de escudos, refere-se ao valor líquido dos imóveis (valor de aquisição deduzido das depreciações) e não ao valor da venda. a. Prevê-se que o valor de venda seja em torno de 363.321 milhares de escudos, determinado por avaliação independente feita por peritos externos ao BCV.

BCV, 3 de agosto de 2020