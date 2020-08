São Vicente: Jorge Maurício é candidato a presidente da Câmara de Comércio do Barlavento

O gestor Jorge Maurício, actual vice-presidente da Câmara de Comércio do Barlavento (CCB), lidera uma equipa que vai concorrer às próximas eleições para a direcção da agremiação empresarial, previstas para 04 de Setembro.

Maurício, que deixou o cargo de presidente do conselho de administração da Enapor no passado dia 31 de Julho, confirmou à Inforpress, no Mindelo, que neste momento está a fazer “o trabalho de casa” com “toda a tranquilidade e planeamento”, e que deve apresentar uma “lista forte”

“Nos próximos dias, darei mais informações sobre a candidatura e partilharei o manifesto eleitoral e a lista dos candidatos da minha equipa”, reforçou Jorge Maurício, que aguarda, no entanto, a divulgação da convocatória das eleições, pela CCB.

Quem também já assumiu a liderança de uma equipa aos órgãos de gestão da CCB é o também gestor Rafael Vasconcelos, cujo anúncio da candidatura foi feito pelo próprio na sua página na rede social Facebook.

Actualmente, a Câmara de Comércio do Barlavento é presidida pelo jurista Belarmino Lucas, que conclui agora o segundo mandato.

A Câmara de Comércio do Barlavento foi fundada no seio da Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Barlavento (ACIAB), no ano de 1996, como resposta dos operadores económicos da região da sua convicção de que o sector privado se encontrava qualificado para promover o desenvolvimento económico da região, lê-se no site da CCB na internet (www.becv.org).

A rede empresarial da CCB, de acordo com a mesma fonte, é composta por centenas de membros associados, entre os quais profissionais liberais, micro, pequenas, médias e grandes empresas, e associações de classes.

O objectivo é promover o negócio e o investimento como veículos para “crescimento e prosperidade inclusivo”.

A CCB intermedeia para facilitar e melhorar o ambiente de negócios, promove a simplificação dos procedimentos administrativos e apoia o associativismo como a melhor forma de enfrentar os desafios globais e alcançar as metas locais.