Cabo Verde com 3000 casos acumulados de COVID-19

Cabo Verde chegou hoje aos 3000 casos acumulados de COVID-19, com o diagnóstico de 80 novos casos positivos.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, das 322 amostras processadas nos laboratórios de virologia de vários dias, 80 testaram positivo. Desses: 69 na Praia (11 amostras do dia 09/08 e 58 do dia 10/08), um em Santa Cruz, um em Ribeira Grande de Santiago e nove no Sal (todos estes referentes a 10/08).

Já as amostras de São Vicente (63), Tarrafal de Santiago (1), São Salvador do Mundo (1) e Santa Catarina de Santiago (15), testaram negativo.

Hoje, mais 24 pessoas tiveram alta, sendo 17 da Praia e sete de Santa Cruz.

Com a actualização dos dados, o país passa a contabilizar 793 casos activos, 2172 recuperados, 33 óbitos, 2 transferidos e, um total de 3000 casos positivos acumulados de COVID-19.

Neste sentido, o Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação da COVID-19.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infectou mais de 20,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.