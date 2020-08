Ministro diz que ainda é cedo para conjecturar um mau ano agrícola

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse esta quarta-feira que ainda é cedo para se conjeturar um mau ano agrícola, mas assegurou que o Governo estará sempre preparado para enfrentar as dificuldades.

O governante, que falava à imprensa, à margem da inauguração do projecto hidroagrícola de Moia Moia, no município de São Domingos, considerou que este é o momento de alimentar a esperança e ter pensamentos positivos, e, na medida do possível, preparar-se para situações que possam surgir em termos de seca.

“O Governo estará sempre preparado para enfrentar as dificuldades que possam surgir, mas eu penso que ainda é cedo demais para conjecturarmos o mau ano agrícola. Sabemos que o mês de Agosto tem sido assim, não é tão chuvoso como o mês de Setembro”, sublinhou.

Segundo o ministro, as previsões das organizações internacionais indicam para um ano normal de chuva, portanto não há nenhuma razão para acreditar que não será assim, mas o Governo via continuar a acompanhar assim como os agricultores têm feito.

“Eu acho que é normal, depois de três anos de seca, estarmos apreensivos perante a situação de não haver chuva abundante até este momento, sendo que há zonas onde choveu, mas as zonas áridas ainda não”, referiu Gilberto Silva, que considerou que as zonas áridas devem apostar na produção de pastos.