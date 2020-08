MCCR aponta ausência de políticas públicas eficazes para controlar população canina

O Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis (MCCR) aponta para ausência de políticas públicas eficazes e em conformidade com os métodos actuais internacionalmente aceites para controlar o crescimento da população canina.

A posição do MCCR foi manifesta depois de ter circulado fotos de cães incinerados na lixeira municipal de Favatal, Brava. O Movimento Civil afirma ter "apurado" alguns dos factos, salientando que foram dezenas de cães abatidos, com método ainda não confirmado.

“É possível que tenham sido enforcados ou mesmo queimados ainda vivos. A vereadora responsável pela área, com quem o nosso voluntário se reuniu, relatou que a Câmara Municipal da Brava fez um acordo segundo o qual disponibiliza viatura e meios para os criadores de gado que fazem a captura dos cães”, lê-se num dos comunicados do MCCR.

Esta actividade, segundo a mesma fonte, está em curso há uma semana e deve continuar. Os cães capturados e reclamados por seus donos serão devolvidos dentro do prazo e contra o pagamento da multa estabelecida e previamente anunciados num aviso.

A organização refere que os restantes serão abatidos com medicamentos que a vereadora não identificou. Apesar de a lixeira ter dois guardas permanentes e que de só poder ser visitada com autorização, todos negam ter visto quando e por quem foram depositados e queimados os cães.

O movimento lamenta a ausência de políticas públicas eficazes e em conformidade com os métodos actuais internacionalmente aceites e aponta a prática portuguesa como exemplo que poderia ser adoptado, com a excepção do estabelecimento de canis que seriam insustentáveis financeiramente, ao tentar garantir as mínimas condições para os animais.

“Entretanto, as câmaras municipais não têm nem pessoal capacitado em gestão de animais de companhia, nem conhecimento das normas constantes nas convenções internacionais a quais Cabo Verde aderiu, nem metodologia eficaz, claramente demonstrado pela permanência constante do problema. Ao mesmo tempo, o sector da pecuária não tem apoio nenhum, nem formação, nem o reforço dos meios e das tecnologias para mais protecção e segurança do gado”, acusa.

Numa carta aberta ao presidente da Câmara Municipal do Concelho da Brava, o movimento recorda que culturalmente, a população coloca os cães na rua sem supervisão, às vezes para que procurem comida fora de casa. Desta forma, no período do cio, os cães acasalam livremente e os filhotes, de um modo geral, não são assumidos e o abandono de cães depois de crescidos.

“É frequente ouvir relatos de matilhas asilvestradas. Contudo, até ao momento não há observações e descrições fidedignas sobre este fenómeno. Há relatos segundo os quais são cães que vivem em famílias e que fogem, formam matilhas e matam as cabras para depois regressarem a suas casas”, refere a carta.

O MCCR alega ter verificado que a população não tem acesso à esterilização e desparasitação dos animais, “salvo raras, esporádicas e pontuais campanhas” em uma ou outra ilha.

Em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários de Cabo Verde, o movimento convidou a Câmara Municipal da Brava a abandonar os métodos tradicionais e associar-se à Aliança Nacional para a Gestão Ética da População Canina e Felina.

Em entrevista à Inforpress, o presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, reagiu às informações que têm sido veiculadas nas redes sociais, e avançou que será aberto um inquérito para averiguação da situação e, caso seja, verdade o responsável será punido.

No ano passado, a Câmara Municipal da Praia revelou que em 2018 foram abatidos por electrocussão 1600 cães. No Fogo, foi distribuído veneno nas ruas disfarçado de comida e centenas de cães cuidados pela comunidade morreram.