Igrejas realizam cerimónia religiosa partilhada no âmbito da Campanha “Menos Álcool, Mais Vida”

A Campanha “Menos Álcool, Mais Vida” realiza este sábado uma cerimónia religiosa partilhada, envolvendo as congregações religiosas Católica, Nazarena, Adventista e Muçulmana em Cabo Verde

O coordenador da referida campanha, Manuel Faustino, explica que a ideia central desta iniciativa é melhorar as forças para enfrentar dois grandes problemas importantes. O primeiro é o consumo abusivo de bebidas alcoólicas.

"Sabemos que é um dos principais problemas, um dos principais desafios que temos no nosso país, que está entre as principais causas de doenças e de morte, que tem infelicitado famílias, pessoas, trabalhadores, crianças, jovens e que na verdade nos tem criado sérias dificuldades para além daquelas que enfrentamos no dia-a-dia no nosso país ", explica.

A outra grande dificuldade é a pandemia do COVID-19, que tem criado problemas sociais de toda a ordem e limitações no que se refere às actividades sociais.

"O problema central também, não é o único, reside no cidadão, tanto na prevenção da pandemia, como na prevenção do uso abusivo de bebidas alcoólicas. Então esta cerimónia, que vai ter lugar no sábado, tem por objectivo ajudar, auxiliar, reforçar essa tendência, essa força que aqui e no exterior temos de solidificar, para fazer face a essas duas situações gravosas ", avança.

Durante a cerimónia religiosa, a campanha “Menos Álcool, Mais Vida” irá assinar com uma carta-compromisso com as congregações religiosas.

Hélder Cardoso irá criar um quadro alusivo à cerimónia, que contará com a presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.