IMP interdita saída para o mar de pequenas embarcações

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) alerta para o agravamento do estado do tempo nas próximas 24 horas, com possibilidade de chuva de intensidade variada, localmente com trovoadas e redução da visibilidade moderada ou má. O alerta consta de um aviso publicado hoje, no Facebook da autoridade marítima.

De acordo com as mesmas informações, para o nordeste/sudeste do arquipélago estão previstas ondas de 1 a 2.5 metros, passando de 1.5 a 3 metros, com agravamento gradual 2.5 a 4 metros em sectores. Também há possibilidade de chuva de intensidade variada, localmente com trovoadas e redução da visibilidade moderada ou má. Neste sentido, o IMP chama atenção dos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que, por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.

