Dois óbitos e 75 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje mais dois óbitos, 75 casos e 95 recuperados, segundo o boletim epidemiológico.

De acordo com o director Nacional de Saúde, Artur Correia, desses óbitos, um aconteceu em Santa Cruz, e é uma mulher de 31 anos. O foi registado em Tarrafal de Santiago, e a vítima foi um homem de 91 anos.

Com estes dois óbitos, o país passa a contabilizar 54 mortes por COVID-19.

Hoje foram registados 75 casos novos de COVID-19 no país, dos quais 42 na Praia.

Conforme Artur Correia, esses dados diz respeito a amostras que deram entrada no laboratório de virologia há vários dias.

Além dos 42 casos na Praia, foram diagnosticados cinco em Santa Catarina, dois em Santa Cruz, 11 em Ribeira Grande de Santiago, três em São Lourenço dos Órgãos, quatro em Tarrafal de Santiago, dois em São Filipe Fogo, dois nos Mosteiros, um em São Vicente, um no Sal e dois na Boa Vista.

Também, hoje mais 95 pessoas que tiveram alta, sendo 73 da Praia, um em Santa Catarina, um em Santa Cruz, 16 em São Miguel, dois em Ribeira Grande de Santiago e dois em Tarrafal de Santiago.

Artur Correia disse ainda, na habitual conferência de imprensa, que em termos de doentes recuperados, na Praia, entre os doentes, há 89% de recuperados, em Ribeira Grande de Santiago 90%, Santa Catarina de Santiago 77%, São Salvador do Mundo 94%, Tarrafal de Santiago 74%, São Miguel 91%, Santa Cruz 97%, São Lourenço dos Órgãos 66%, São Filipe Fogo 67%, Mosteiros 90%, Ribeira Grande Santo Antão 90%, São Domingos 80%, Sal 96%, Ribeira Brava São Nicolau 89%, Tarrafal de São Nicolau 76%, Boa Vista 90% e Maio 29%.

Conforme indicou o número de testes rápidos que foram feitos hoje a nível nacional é de 336, dos quais 32 se revelaram positivos para anticorpos. “De todos os diagnósticos que já fizemos, 72% são da actividade investigativa, nos contactos assintomáticos. A grande maioria dos diagnósticos são feitos em pessoas assintomáticas que são contactos próximos e directos dos casos positivos”.

A nível de internamento hospitalar, diss hoje há 23 doentes internados e no hospital Santa Rita Viera de Santiago Norte há seis pacientes, sendo que estão estáveis. O hospital Francisco de Assis no Fogo tem três pacientes, estando um em estado instável.

“No hospital regional em Santa Antão temos dois casos suspeitos, todos estão estáveis à espera do resultado, no hospital Batista de Sousa temos um doente e no hospital Agostinho Neto temos 11 pacientes, dois em estado crítico”, avisa.

Em relação aos bairros mais afectados na cidade da Praia, Artur Correia sublinhou que em primeiro lugar está Achada Santo António com 404 casos, Palmarejo em segundo lugar com 290, Achadinha 171, Ponta d`Água 162, Tira Chapéu 161, Várzea 133, Achada Grande Trás 128, Achada Eugénio Lima 125, São Martinho Pequeno 119, Calabaceira 108, Terra Branca 107 e Achada São Filipe 104. Os outros bairros têm menos de 100 casos.

O director Nacional de Saúde aproveitou para apelar às pessoas que estão em isolamento domiciliar ou em quarentena domiciliar à espera do resultado, para que sejam responsáveis e para cumprirem todas as orientações das autoridades de saúde.

Com os novos casos de hoje, o país passa a contabilizar 519 casos activos, 4837 casos recuperados, 54 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 5412 casos positivos acumulados de COVID-19.