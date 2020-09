Número de imigrantes tem superado o dos emigrantes em Cabo Verde

O número de pessoas que entram em Cabo Verde para residir tem aumentado a ritmo mais acelerado do que o número de cabo-verdianos que saem para residirem noutros países nos últimos anos. A informação foi hoje avançada pelo ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire.

O governante discursava durante a abertura de uma reunião Intersectorial de Alto Nível para apresentação, consulta e validação dos Indicadores de Governança da Migração (IGM) em Cabo Verde.

“Nos últimos anos o número de pessoas que entram em Cabo Verde para residir tem aumentado num ritmo muito mais acelerado que o número de cabo-verdianos que saem para residirem noutros países no estrangeiro. A transformação de Cabo Verde como também país de destino e imigração aparece como intimamente ligada à aplicação dos vários instrumentos de facilitação de mobilidade internacional”, proferiu.

Segundo Elísio Freire, o desenvolvimento do país, a estabilidade política e social tem efeitos positivos sobre a atracção do investimento estrangeiro e sobre o crescimento económico o que tem permitido um aumento de oferta de emprego no sector do turismo, construção civil e nas obras públicas, em especial em alguns concelhos que têm aproveitado a força de fluxos migratórios.

A diversidade da população migrante, a transversalidade do fenómeno migratório que interpela diferentes sectores de actividade, a importância das comunidades cabo-verdianas no exterior são, conforme o ministro, desafios para o país ter políticas e estratégias de actuação coerentes.

Por isso, considera que a política de integração poderia chamar-se política de morabeza ou seja, bem integrar, bem acolher, bem receber.

“Mas isto não passa apenas por uma integração cultural, mas também por uma integração económica. Pessoas que tenham acesso a tudo que um cabo-verdiano tem acesso, igualdade de oportunidades, defesa intransigente dos seus direitos. É isto que o Estado de Cabo Verde tem feito. Criamos a Alta Autoridade para Migração que é exactamente isso, que é uma entidade pivô que vai fazer o procedimento e avaliação de todos os intervenientes na área das migrações, para que possam estar alinhadas com as melhores práticas e com as melhores práticas internacionais”, afirmou.

Elísio Freire referiu que não se pode exigir que os cabo-verdianos que escolheram o estrangeiro para viver, estejam bem integrados e não criar, no país, as melhores condições para aqueles que escolhem Cabo Verde para viver.

“É melhor para o nosso país, porque trazem conhecimento, talentos e habilidades, permitem a maior diversidade cultural do nosso país, reforçam a posição de Cabo Verde como um país cada vez mais aberto ao mundo, como um país que é capaz de se interagir com o mundo de forma muito aberta”, apontou.

Por sua vez, a Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça destacou que Cabo Verde é cada vez mais um país de migração.

“Os indicadores da governança da migração são importantes iniciativas, resultado desta parceria do governo de Cabo Verde com a OIM e os EUA para apoiar o país na processão de uma abordagem sistemática e coordenada entre as várias instituições do Estado, de forma a maximizar os benefícios das oportunidades da migração e reduzir quaisquer potenciais desafios”, disse.