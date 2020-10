Alargado horário de frequência das praias do Sal

As praias do Sal vão poder passar a ser frequentadas das 06h00 às 14h00 a partir de segunda-feira, 12. A decisão foi divulgada ontem à noite, em comunicado, pelo Instituto Marítimo Portuário (IMP).

O alargamento surge no âmbito da “necessidade de alteração periódica do Regulamento de acesso e frequência das zonas marítimas balneares, mediante a evolução da situação epidemiológica de cada ilha”, explica a nota publicada nas redes sociais do Instituto.

Assim, as zonas marítimas balneares da ilha do Sal, que podem ser frequentadas das 6h00 10h00, passam a estar abertas mais quatro horas, até às 14h00.

Mantem-se entretanto “a prática de desportos náuticos individuais (surf, bobyboard, windsurfe, kike surf) nas praias destinadas a tal prática e devidamente autorizadas da ilha do Sal”.

O IMP alerta ainda para a obrigatoriedade do cumprimento das orientações das placas sinaléticas e das regras de utilização e segurança, nomeadamente, o distanciamento físico de no mínimo dois metros, etiqueta respiratória e evitar aglomerações.

As actuais interdições serão actualizadas mediante à avaliação da situação epidemiológica.

O alargamento, em quatro horas (o dobro, portanto), do horário de frequência entra em vigor no mesmo dia em que o país retoma os voos internacionais, decisão que surge, essencialmente, da necessidade da retoma do turismo.

"O turismo é responsável por cerca de 25% do PIB, e igualmente o garante de um considerável número de empregos, considerando os transportes aéreos a peça essencial para que os visitantes possam chegar aos países, e perante os efeitos nefastos da suspensão dos voos na economia, decide o Governo que é momento do restabelecimento da ligação aérea plena com o exterior", explicou ontem o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, garantindo que serão respeitadas todas as medidas sanitárias para evitar a propagação da doença no arquipélago, como os testes PCR.