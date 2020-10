Polícia Nacional vai recrutar mais 120 agentes

O Governo vai recrutar 120 Agentes da Polícia Nacional. Desta vez a particularidade é que os candidatos admitidos terão de apresentar o resultado negativo do teste PCR de despiste de COVID-19, a ser efectuada 72 horas antes da data da apresentação no Centro Nacional de Formação da PN.

A informação consta de um despacho publicado no Boletim Oficial de hoje.

“Os candidatos admitidos serão submetidos ao XI Curso de Formação de Agente da PN, com a duração de 6 meses mediante a apresentação do resultado negativo do teste PCR de despiste de COVID-19, a ser efectuada 72 horas antes da data da apresentação no Centro Nacional de Formação da PN, a fim de prevenirmos à propagação de COVID-19”, consta.

O regulamento define que face aos procedimentos, medidas de prevenção e detecção da COVID-19 pode ser exigido a cada candidato, resultado negativo do teste rápido a ser efectuado 72 horas antes da realização de cada fase das provas.

O concurso é válido por um período de 20 dias, a contar da data da publicação do mesmo no Boletim Oficial.

O referido curso terá a duração de 6 meses e destina-se aos candidatos de pelo menos 21 anos, mas que ainda não completaram os 28, e que possuam o 12º ano de escolaridade ou equivalente.