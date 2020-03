11 Indivíduos detidos por não cumprirem o Plano Nacional de Contingência

A Polícia Nacional deteve 11 indivíduos, na Assomada, por não cumprirem o Plano Nacional de Contingência .

Num comunicado publicado hoje no Facebook, a Polícia Nacional informa que o Comando Regional de Santiago Norte, mais precisamente a Esquadra Policial de Santa Catarina, tem efectuado várias acções de fiscalização no âmbito da luta contra a disseminação da COVID-19.

Entre as acções realizadas, a PN destaca o encerramento de restaurantes, bares e esplanadas que vinham funcionando fora das horas normais estabelecidas para o efeito, “promovendo desta forma ajuntamento de pessoas, barulho, aumento de consumo de bebidas alcoólicas, com evidentes prejuízos para as economias públicas e familiares”.

No decurso desta situação, a esquadra Policial de Assomada deteve "11 indivíduos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, sendo 5 de sexo masculino e 6 de sexo feminino, no interior desses bares, entre proprietários de bares e clientes". As detenções foram efectuadas no bairro de São Bento, Assomada, Santa Catarina.

O responsável daquela unidade, lê-se na nota da PN, antes de dar início ao trabalho de fiscalização, desencadeada em parceria com a Protecção Civil, câmaras municipais, Polícia Judiciária (PJ), delegacia de Saúde e Forças Armadas (FA), notificou por escrito todos os estabelecimentos comerciais dos seis municípios que compõem a região de Santiago Norte.

“Esperemos que as pessoas venham a cumprir a lei, se não, vamos agir dentro do quadro que a lei nos permite para o bem de todos”, refere.

Os detidos serão apresentados ao Poder Judicial, para o primeiro interrogatório.