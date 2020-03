Câmara de Santa Catarina de Santiago restringe acesso ao Mercado Municipal

A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago acaba de divulgar as medidas de contingências para o seu município, e uma dela é a restrição de venda no Mercado Municipal.

Segundo o edil santacatarinense, as medidas de prevenção têm a duração de três semanas, mas podem ser prorrogados ou suspensas em função dos resultados de avaliação e evolução da epidemia.

Conforme as medidas de prevenção, no Mercado Municipal só será permitida a venda de produtos no interior e será proibida a entrada e permanência de crianças no espaço.

Os vendedores com mais de 65 anos estão proibidos de vender no mercado e será ainda reforçada a limpeza e higienização do espaço.

O edil suspendeu a realização das feiras às quartas-feiras e sábado, para venda de produtos que não sejam de primeira necessidade, nos arredores do Mercado Municipal e na via pública.

Foi também suspensa a venda em frente ao Hospital Regional de Santiago Norte e a venda de gado às quartas-feiras e sábado.

Ainda serão encerradas todas as infraestruturas desportivas municipais, Espaço Jovem e Biblioteca Municipal e serão limitadas as frequências no atendimento ao público e imposição de distância mínima de segurança.

Com a implementação do plano de contingência pelo Governo, na semana passada, vários municípios já adoptaram as suas medidas de contingência face à pandemia de coronavírus.