COVID-19: 3 óbitos e 112 casos positivos

Praia registou 71 casos. Óbitos foram declarados na Praia e São Lourenço dos Órgãos.

Hoje foram registados mais 112 casos positivos de COVID-19. Segundo o Boletim Epidemiológico, do total de casos, a Praia registou 74 e a Ribeira Grande de Santiago, de onde foram analisadas apenas duas amostras, registou três casos positivos (uma discrepância cujo motivo não foi possível apurar), tal como São Domingos.

Santa Catarina tem cinco novos casos, São Salvador do Mundo regista um novo caso, Tarrafal e Calheta de São Miguel, dois novos casos cada; São Lourenço dos Órgãos anunciou mais um caso positivo, São Filipe tem 10 novos infectados, Santa Catarina do Fogo tem dois casos novos de infecção e São Filipe tem 10 novos doentes de COVID-19. São Vicente relatou nove infecções e Santa Catarina do Fogo regitou dois novos pacientes.

Os óbitos foram declarados na Praia (2) e São Lourenço dos Órgãos.

Do total de 583 resultados recebidos, somam-se 112 casos novos positivos e 48 recuperados (Praia 20, Ribeira Grande de Santiago 2, São Salvador do Mundo 3, Santa Cruz 1, São Felipe 20, São Vicente 2). O país passa a contabilizar 1078 casos ativos, 6473 casos recuperados, 85 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 7638 casos positivos acumulados.