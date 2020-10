O projecto MELISSA e os projectos MAC INTERREG apresentados na cidade da Praia

O projecto MELISSA e os projectos MAC INTERREG, orçados em cerca de três mil contos, foram apresentados hoje, na cidade da Praia, no âmbito da cooperação entre o governo de Cabo Verde e o governo das Canárias.

Em declarações aos jornalistas, a ministra da ministra da Educação, Maritza Rosabal, disse que o projecto MELISSA irá formar cerca de 250 mulheres em matéria de técnicas sustentáveis de agricultura, uso eficiente da água e o sistema de rega gota-a-gota.

"São dois projectos, um é o Projecto MELISSA, que vai beneficiar mulheres na área da inclusão produtiva, e o outro é o projecto AFRIMAC, que é um projecto já muito mais global e que vai beneficiar tanto mulheres como homens mas dirigido sobretudo às mulheres ", avança.

Maritza Rosabal avança que os dois projectos se vão desenvolver com recurso a novas tecnologias de informação e comunicação.

"Estou já a prever o arranque para o próximo mês, este projecto deveria ter arrancado no mês de Abril, mas por causa do COVID foi alterado o momento do início, e agora vamos iniciar, as condições já estão criadas e vamos começar ", explica.

A cooperação entre o Governo de Canárias e o Governo de Cabo, através da Rádio ECCA e Fundação Canária, tem como um dos principais objectivos a promoção cultural e a elevação da formação de jovens e adultos, com recurso à tecnologia do Sistema ECCA de formação à distância.

Neste âmbito, prevê a realização de várias actividades relacionadas com projectos de acções de formação à distância, a sensibilização e consciencialização em vários domínios, financiados pela União Europeia, dentro do Programa de Cooperação Territorial MAC INTERREG, direcionado para jovens e adultos, em várias vertentes.