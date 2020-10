Tribunal adia julgamento do caso “Operação Tróia” para Novembro

O Tribunal da Comarca da Praia adiou para o final do mês de Novembro o arranque do julgamento do caso denominado Operação Tróia, em que 33 pessoas e duas empresas são arguidas.

O julgamento, que iria arrancar hoje, vai acontecer entre os dias 25 e 27 de Novembro e 7 e 10 de Dezembro, segundo fontes judiciais citadas pela Inforpress que não souberam precisar os motivos que ditaram tal decisão. Os arguidos são acusados de crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação criminosa. Na sequência da “Operação Troia”, desencadeada a 03 de Julho de 2019, no bairro Eugénio Lima, foram apreendidos 11.878 quilogramas de cocaína e seus derivados, 16.137.684 escudos, seis armas curtas, sendo um makarov, dois walther, uma pistola transformada calibre 6.35, uma pistola semiautomática de marca star, um revólver, e uma arma longa (espingarda caçadeira semiautomática de calibre 12), aproximadamente 50 munições e seis viaturas. Foram ainda detidas, na altura, nove pessoas em flagrante delito. Entre os meses de Agosto de 2019 e Junho de 2020 foram detidas outras 16 pessoas, tendo 12 delas ficando em prisão preventiva e quatro sob termo de identidade e residência.

