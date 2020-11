Gasolina ligeiramente mais barata. Gasóleo e gás mais caros

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) estabeleceu novos preços máximos dos combustíveis, a vigorar durante Novembro. A gasolina fica ligeiramente mais barata, enquanto que o gasóleo e o gás estão mais caros.

Segundo a nova atualização da ARME , a gasolina está a ser vendida a 100,00 ECV/L (-1,50 ECV), uma diminuição de 1,48%.

O gasóleo normal passa a ser vendido a 75,40 ECV/L(+1,00 ECV). O gasóleo para eletricidade custa agora 60,20 ECV/L (+ 1,00 ECV). O gasóleo destinado à marinha vê o seu preço fixado em 50,30 ECV/L (+0,80 ECV).

O gás butano também está mais caro e é agora vendido a granel por 122,10 ECV/kg (+4,50 ECV), reflectindo-se isso nos preços das garrafas. As de 3 kg custam 348,00 ECV, as de 6kg 733,00 ECV, as de 12,5 kg 1.526,00 ECV e as de 55 kg 6.716,00 ECV.

O fuelóleo 180 e fuelóleo 380 aumentaram e passaram a ser vendidos a 52,70 ECV/L (+0,40 ECV) e 55,70 ECV/L (+0,60 ECV), respectivamente.

Comparativamente ao período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis é de 3,65%,com exceção da gasolina.

O mês de outubro de 2020 ficou marcado por uma ligeira descida das cotações do petróleo (0,67%), num mês em que os mercados internacionais demonstraram prudência em relação ao ritmo de recuperação da atividade económica e dos níveis de procura. Os analistas e investidores continuam a monitorizar com cautela a evolução da posição dos principais países produtores, sobretudo os países da OPEP+, para avaliar quais as respostas do lado da oferta para procurar reequilibrar o mercado de petróleo.

Esta actualização é válida até 30 de Novembro.