​Combustíveis mais caros em Março

Os preços dos combustíveis ficam mais caros a partir das zero horas desta segunda-feira, 1 de Março. A subida é generalizada, com um aumento médio dos preços de 5,09%, anunciou hoje a ARME.

De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, mantiveram a tendência de aumento durante o mês de Fevereiro (11,30%) relativamente a Janeiro.

Segundo a nova tabela de preços estabelecida pela ARME, o Gasóleo Normal passa a ser vendido a 90,00 ECV/L; a Gasolina, a 112,80 ECV/L; o Petróleo, a 74,00 ECV/L; o Gasóleo Electricidade, a 74,70 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 63,00 ECV/L; o Fuel 380, a 68,80 ECV/L e o Fuel 180, a 71,70 ECV/L.

O Gás butano passa a ser vendido a granel por 134,90 ECV/Kg. As garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 385,00 ECV; as de 6 Kg, a 810,00 ECV; as de 12,5Kg, a 1.687,00 ECV e as de 55Kg, a 7.421,00 ECV.

Os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 5,14%, 6,26% e 6,42%, respetivamente. A Gasolina e o Petróleo aumentaram 2,45% e 2,49% respetivamente. Os preços do Butano, de Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 aumentaram 4,41%, 6,54% e 7,00%, respetivamente.

“Comparativamente ao período homólogo (março de 2020), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 2,1% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um acréscimo de 5,2%”, lê-se no comunicado.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis vigoram de 1 a 31 de Março de 2021.