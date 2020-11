Prisão Preventiva para dois detidos na posse de cocaína

O Tribunal do Sal decretou prisão preventiva para dois indivíduos detidos, em flagrante delito, na posse 307.23 gramas de Cocaína, em elevado estado de pureza. O mesmo Tribunal decretou ainda TIR, apresentação periódica e interdição de saída da ilha e do País a outros dois indivíduos dois, suspeitos de atentado contra comunicações.

Segundo uma nota enviada hoje pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), durante uma acção preventiva e de rotina de controlo de passageiros provenientes da ilha de Santiago, deteve, em flagrante delito dois indivíduos, na sexta-feira, 30 de Outubro, no Aeroporto, na posse de 307.23 gramas de Cocaína, em elevado estado de pureza.

Os suspeitos, um do sexo feminino, de 23 anos e outro do sexo masculino, de 35 anos transportavam a cocaína ocultadas em partes íntimas do corpo.

Ainda segundo a mesma fonte, outros dois indivíduos do sexo masculino, de 31 e 39 anos, foram detidos, também pelo DICS, no sábado, 31, suspeitos da prática de um crime de atentado contra comunicações, na sequência de um corte de cabos submarinos que ligam as ilhas do Sal, Boavista/, São Nicolau.

O crime ocorreu no passado dia 21 de Outubro, na zona balnear da Madama, que resultou na paralisação das comunicações entre as referidas ilhas e outros pontos do país, por mais de cinco horas.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva aos dois detidos na posse de Cocaína e TIR, Apresentação Periódica e Interdição de saída da ilha e do País aos suspeitos de Atentado contra as Comunicações.