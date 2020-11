COVID-19: Mais de cem casos registados hoje

As autoridades de saúde anunciaram, hoje, mais 109 infecções por SARS-CoV-2 o vírus que causa a COVID-19.

A Praia, depois de registar alguns dias que apontavam para uma descida do número de casos, voltou a contabilizar quase metade do total de casos registados hoje. Ao todo a capital conta hoje com mais 51 casos de COVID-19 o que significa que na Praia há agora 386 casos activos de COVID-19.

Num dia em que não se realizou a habitual conferência de imprensa, o Boletim Epidemiológico, emitido pelo Ministério da Saúde, refere que além dos casos contabilizados na capital, foram registadas infecções em Santa Catarina de Santiago (9), Ribeira Grande de Santiago (1), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (3), Santa Cruz (4), São Lourenço dos Órgãos (5).

Fora de Santiago, foram registados casos em São Filipe, no Fogo, que conta com mais 26 casos novos, Mosteiros que registou 5 e São Vicente que conta com dois novos casos. São Filipe é, depois da Praia, o local onde há actualmente mais casos de COVID-19. Ao todo são 154 casos activos.

Ao todo foram analisadas 490 amostras. Há igualmente a registar 65 recuperados (Praia 21, São Domingos 1, Santa Catarina 5, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 5, São Lourenço dos Órgãos 1, São Filipe 19, Brava 2, São Vicente 9 e Maio 1).

Cabo Verde conta agora com 736 casos ativos, 8220 casos recuperados, 95 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9053 casos positivos acumulados.