Tribunal condena homicida a 12 anos de prisão

O tribunal da comarca da Brava condenou esta terça-feira, a 12 anos de prisão, o jovem de 21 anos que, a 27 de Junho, terá matado o seu colega de 59 anos, no ilhéu Grande.

Segundo informações avançadas, na época, pelo comandante da esquadra policial da Brava, Higor Almeida, o homicídio ocorreu no ilhéu Grande e as autoridades locais deslocaram-se ao local para verificar a denúncia que tinha sido feita e tomar as devidas providências.

O presumível homicida foi detido no momento e apresentada ao Tribunal da Comarca da Brava que lhe decretou prisão preventiva e estava a aguardar os trâmites ulteriores do processo em prisão preventiva na Cadeia Civil do Fogo.

Ainda hoje, um jovem de 27 anos, suspeito de ter violado a sua sobrinha de nove anos no passado mês de Julho, foi condenado a cinco anos de prisão.