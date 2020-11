Prisão preventiva para suspeito de homicídio grave e TIR para suspeitos de homicídio simples

O Tribunal da Comarca da Ponta de Sal Rei, Boa Vista, decretou prisão preventiva para suspeito da prática de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada e dois crimes de ofensa à integridade física agravada, em concurso real com dois crimes de armas. Já o Tribunal da Comarca da Praia aplicou TIR e Apresentação Periódica a suspeitos da prática de um crime de homicídio simples ocorrido no passado dia 13 de Julho, em Achada Grande Frente.

Segundo explica o comunicado da Polícia Judiciária, o Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista, a pedido do Departamento de Investigação Criminal do Sal, deteve, na quarta-feira, 11, em cumprimento de um mandado do Ministério Público do Sal, fora de flagrante delito, um suspeito de homicídio agravado, na sua forma tentada e dois crimes de ofensa à integridade física agravada, em concurso real com dois crimes de armas, ocorridos nas localidades de Alto de São João e Preguiça, Espargos, nos dias 20 2 25 de Setembro.

Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos. O indivíduo em causa, segundo a PJ, após o cometimento dos crimes, e apercebendo-se de que estaria a ser investigado pelo DICS, fugiu para a ilha da Boa Vista, onde viria a ser detido no bairro da Boa Esperança, na cidade de Sal Rei.

O detido foi presente, esta sexta-feira, 13, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.

Por seu turno, a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na quarta-feira, 11, fora de flagrante delito, três indivíduos, suspeitos da prática de um crime de homicídio simples ocorrido no passado dia 13 de Julho, em Achada Grande Frente.

Os suspeitos, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, têm idades compreendidas entre os 34 e os 48 anos e residem no mesmo bairro.

Os detidos foram presentes, esta quinta-feira, 12, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado TIR e apresentação periódica.