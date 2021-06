PJ detém suspeito de homicídio consumado e tentado contra empregadas domésticas na Praia

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, fora de flagrante delito, na cidade da Praia, um homem suspeito de prática de dois homicídios agravados, sendo um na forma consumada, ocorrido no passado dia 26 de Outubro de 2019.

Segundo uma nota da PJ o suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Trata-se de um homem de 24 anos. O homicídio na forma consumado ocorreu na na localidade de Monte Babosa, na estrada de acesso ao complexo habitacional “Capital Country”.

Ainda conforme a PJ, o homicídio na forma tentada ocorreu no passado dia 05 de Novembro de 2019, no bairro da Cidadela, com recurso, em ambos os casos, à arma branca.

As vítimas são todas do sexo feminino, sendo uma de 37 anos e outra de 38 anos. Ambas empregadas domésticas, terão todas sido atacadas no caminho do trabalho, em Monte Babosa, e Cidadela, respectivamente.

O detido foi presente, esta terça-feira, 29, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal.