Prisão preventiva para suspeito da prática de vários crimes

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva ao suspeito da prática de crimes de burla qualificada e informática.

A Polícia Judiciária informa que deteve na passada sexta-feira, 25, fora de flagrante delito um individuo de sexo masculino, suspeito da prática de crimes de burla qualificada e informática, cometidos em Assomada, Órgãos, Achada São Filipe, entre outras localidades, alguns com recurso a dispositivos eletrónicos e redes sociais.

Num comunicado, a PJ explica que na sequência do cumprimento de um mandado de busca na sua residência, foram apreendidos vários objectos eletrónicos, eletrodomésticos, mobiliários, entre outros.

A mesma fonte indica que os valores envolvidos na prática dos crimes rondam os quatro milhões de escudos cabo-verdianos.

A detenção do suspeito de 19 anos, residente na localidade de Boca Larga, no concelho de São Lourenço dos Órgãos foi feita pela PJ, através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCICCEF), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

"O detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coação. Nesta operação, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da Polícia Nacional", informa a PJ.

Ainda no mesmo comunicado, a PJ avisa que deteve na quinta-feira, 24, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 34 anos, residente em Espia, São Vicente, por ter sido encontrado na posse de munições de arma de fogo, calibre 6,35mm, na sequência do cumprimento de um mandado de busca à sua residência.

O detido, aponta a PJ, foi presente, no dia seguinte, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou TIR, como medida de coação pessoal.