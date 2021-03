PJ detém três indivíduos suspeitos de roubo na ilha do Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva a um deles e apresentação periódica e interdição de saída aos outros dois.

A Polícia Judiciária deteve, esta quinta- feira, fora de flagrante delito, três indivíduos suspeitos da prática, em co-autoria, de vários crimes de roubo e um crime de ofensa à integridade física qualificada, ocorridos entre Setembro de 2020 e Janeiro de 2021, em diversas localidades da ilha do Sal.

Segundo uma nota da PJ, esses três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e 28 anos, foram detidos pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público e na sequência das investigações, vários dos objectos subtraídos foram recuperados pela Polícia Judiciária.

A mesma fonte avançou que os detidos, com várias passagens pela polícia, foram presentes, esta sexta-feira, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo sido aplicada prisão preventiva a um deles e apresentação periódica e interdição de saída aos outros dois.