PJ detém casal por tráfico de droga no Sal

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira, em flagrante delito, um casal suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco e um crime de armas, na ilha do Sal.

O casal foi detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), na sequência do cumprimento de um mandado de busca numa residência na localidade de Ribeira Funda – em Espargos e na sequência dessa busca, a PJ avisa que encontrou uma certa quantidade de cannabis e munições.

Segundo a PJ, os dois suspeitos, um do sexo masculino, e outro do sexo feminino tem 26 e 31 anos.

Os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.