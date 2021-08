TIR para italiano suspeito da prática de crime de abuso sexual no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou como medidas de coação pessoal, TIR, Apresentação periódica, Proibição de contacto com a vítima e Interdição de saída do território nacional ao italiano suspeito da prática de um crime de abuso sexual.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que deteve, no sábado, 14, fora de flagrante delito, em Santa Maria, ilha do Sal, um italiano suspeito da prática de um crime de abuso sexual, na sua forma agravada, contra uma criança de cinco anos.

Segundo a PJ, a detenção desse indivíduo, de 53 anos, aconteceu, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A PJ avisa que o detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado TIR, apresentação periódica, proibição de contacto com a vítima e interdição de saída do território nacional.

Ainda na ilha do Sal, o DICS procedeu, na passada sexta-feira,13, à incineração, por ordem das autoridades judiciárias competentes, de uma certa quantidade de Cannabis e Cocaína, bem como outras drogas, apreendidas no decurso de investigações, e que se encontravam ali armazenadas.

A PJ comunica que o acto contou com a presença dos funcionários do DICS e do representante do Ministério Público, no Sal.