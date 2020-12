Perdas de água na ASA e Chã de Areia diminuíram 48%

De Agosto de 2019 a Agosto de 2020, os níveis de perdas de água em Achada Santo António (ASA) e Chã de Areia reduziram em 48%, levando a um benefício económico no valor de 16,5 milhões de escudos.

A informação foi avançada pela empresa Águas de Santiago (AdS), na sua página do Facebook.

Conforme a empresa, no âmbito do estudo de perdas de água na zona piloto de ASA e Chã de Areia, foram implementadas acções como pesquisa e reparação de rupturas nas redes e ramais, regularização de reservatórios prediais, substituição de contadores, regularização de fraudes e ilícitos.

“Concluiu-se que os níveis de perdas de água de Agosto 2019 a Agosto de 2020 na ASA e Chã de Areia tiveram uma melhoria generalizada, em todas as zonas de medição, traduzida numa redução de 48% na ineficiência económica relativa às perdas de água, o que levou a um benefício económico no valor de 16,5 milhões de escudos”, lê-se.

A AdS informa ainda que já estão em curso três novos Projectos de Redução de Perdas de Água em outras localidades do município da Praia e que será implementado em outros municípios da ilha de Santiago.

Em Setembro de 2019, um estudo sobre essas perdas da AdS revelou que só no bairro de ASA o custo de perda da água ronda os 6,25 mil contos mensais e cerca de 75 mil contos anuais.

O Projecto de Redução de Perdas na ASA e Chã de Areia, foi concluído em 2019, com assessoria técnica do Consórcio Aquapor/Hidra e com o financiamento da Lux Dev.