COVID-19: Cabo Verde registou hoje apenas dois casos positivos em 256 amostras

O país registou hoje dois casos positivos repartidos pelos concelhos de São Miguel (1) e São Vicente (1).

De acordo com o Ministério da Saúde, das 256 amostras analisadas esta sexta-feira, somente dois casos deram resultado positivo: um no concelho de São Miguel e um outro em São Vicente, mantendo assim a tendência de diminuição do número de infecções no país.

Segundo o boletim epidemiológico do ministério da Saúde, divulgado na tarde deste sábado, 46 pessoas tiveram alta, totalizando 11.423 casos de pessoas livres da doença em Cabo Verde, sendo 158 o número de casos activos.

Com isso, elava-se para 11.698 o número de casos positivos acumulados em Cabo Verde, 11.423 casos recuperados e 112 óbitos por COVID-19.