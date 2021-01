Cabo Verde regista 86 novos casos de covid-19, a maioria em São Vicente

Cabo Verde confirmou, nas últimas 24 horas, um total de 86 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. A maioria dos casos foi registada em São Vicente segundo o boletim epidemiológico, emitido esta tarde.

São Vicente lidera a lista de concelhos com mais novos casos confirmados, com 53 novas infecções.

Segue-se o concelho da Praia com 20 novos casos. Ainda em Santiago foram registados 2 novas infecções no município de Santa Catarina.

O mesmo número de diagnósticos (6) foi confirmado no município vizinho, Santa Catarina do Fogo. No Fogo, Mosteiros registou 6 novos casos de covid-19. Em Porto Novo foram confirmados 3 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. No Maio há 2 novos casos.

Segundo o ministério de Saúde, os novos casos foram encontrados em 705 amostras analisadas. 85 pacientes receberam alta.

Com os números de hoje, Cabo Verde passa a somar um total acumulado de 12.592 casos de covid-19, desde 19 de Março, 572 permanecem activos. Há 115 óbitos associados à doença. 11.900 pacientes são dados como recuperados.

Segundo o boletim epidemiológico , há registo de 3 óbitos por causas externas e 2 doentes transferidos para os seus países de origem.