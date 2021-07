Cabo Verde regista mais 1 óbito e 36 novos casos de covid-19

Cabo Verde registou mais um óbito e 36 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. A vítima mortal foi registada no concelho de São Filipe, no Fogo, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e Segurança Social, divulgado este domingo.

O boletim epidemiológico indica que, do total de 561 amostras analisadas, somam-se 36 casos positivos, com uma taxa de positividade de 6,4%, a nível nacional. Santiago notificou 18 novas infecções, distribuídas pelos concelhos da Praia (15), Santa Catarina (1) e São Miguel (2). No Fogo, São Filipe confirmou 11 casos e um óbito. No Maio há um novo teste positivo. Ribeira Grande de Santo Antão diagnosticou 2 novos casos, São Vicente 4. O país passa a contabilizar 520 casos activos, 32.739 casos recuperados, 298 óbitos, 11 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33.577 casos positivos acumulados. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 4,1 milhões de mortos, resultantes de mais de 193,6 milhões de casos de infecção, segundo o balanço da agência noticiosa AFP.

