Cabo Verde com 165 novos casos de covid-19

​Cabo Verde confirmou hoje 165 novos casos de covid-19. Há mais dois mortos atribuídos a infecção por SARS-CoV-2. Os dados constam do boletim epidemiológico deste sábado.

Os óbitos ocorreram em São Vicente (1) e Boa Vista (1).

A Praia volta a liderar a lista de concelhos com mais diagnósticos positivos, registando 77 novas infecções. Segue-se São Vicente, com 33.

O boletim epidemiológico deste sábado diz respeito a amostras processadas nos laboratórios de virologia ao longo de sexta-feira, 21. Nesse dia, também testaram positivo 10 amostras em Santa Catarina de Santiago, 3 em São Salvador do Mundo, 2 em São Miguel, 1 em Santa Cruz, 1 em São Lourenço dos Órgãos, 8 em São Filipe, 9 em Mosteiros, 1 em Santa Catarina do Fogo, 3 na Brava, 3 em Ribeira Grande de Santo Antão, 5 no Porto Novo, 1 em Ribeira Brava de São Nicolau, 4 na Boa Vista e 4 no Maio. No total, foram processadas 1.536 amostras. A taxa de positividade está nos 10,7%.

Ao longo de sexta-feira, 201 pacientes foram dados como recuperados, elevando o total de recuperados, desde o início da epidemia, para 26.657. O país tem, neste momento, 2.268 casos activos.

Desde 19 de Março de 2020, Cabo Verde já confirmou 29.198 casos de infecção por SARS-CoV-2. 256 pessoas perderam a vida devido à covid-19. 8 óbitos de pacientes infectados foram atribuídos a outras causas. 9 pacientes foram transferidos para os seus países.

Detectado na China, em 2019, o SARS-CoV-2 é o vírus responsável pela doença covid-19. A pandemia, decretada pela Organização Mundial de Saúde em Fevereiro de 2020, causou até este sábado mais de 3,4 milhões de mortos em todo o mundo. 166,8 milhões de pessoas já contraíram a infecção.