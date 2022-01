731 casos de covid-19 no primeiro dia do ano

O ano começou com a notificação de 731 casos de infecção por SARS-CoV-2, resultado de 2.640 testes, realizados em 24 horas. Há um óbito a lamentar, confirmou o Ministério da Saúde.

Este sábado, a Praia volta a ser o concelho com mais número de diagnósticos positivos, 287, em 1.031 amostras processadas. Num dia em que foram confirmados casos em todos os concelhos do país, São Vicente foi o segundo município com mais infecções confirmadas, 152, em 448 testes. Na terceira posição, o Sal, com 120 novos casos.

Um paciente com covid-19 morreu na cidade da Praia, elevando o total de óbitos, desde o início da epidemia em Cabo Verde, para 352 (17 mortes de doentes covid positivo foram atribuídas a outras causas).

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, a taxa de positividade foi de 27,7%. Nas últimas 24 horas, 21 pacientes foram dados como recuperados e Cabo Verde tem, neste momento, 3.773 casos activos. Desde Março de 2020, o arquipélago já diagnosticou 42.463 casos de infecção por SARS-CoV-2 (que incluem 9 doentes transferidos para os seus países de origem).

Desde que foi conhecido, em Dezembro de 2019, o denominado "novo coronavírus" já provocou 5,4 milhões de mortes em todo o mundo, tendo contagiado mais de 289 milhões de pessoas. No final de Novembro, a África do Sul notificou a Organização Mundial de Saúde para a existência de uma nova variante, muito contagiosa, a Ómicron. Desde então, a nova estirpe tem estado em crescimento, suplantando a antiga variante dominante, Delta. Oficialmente, Cabo Verde, onde os casos têm estado a subir (com o recorde de 994 atingido ontem, 31 de Dezembro) ainda não confirmou a circulação da Ómicron no seu território.

Consulte na tabela os detalhes do boletim epidemiológico de 1 de Janeiro.