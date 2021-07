Covid-19: 36 novos casos em dia sem mortes

​Cabo Verde notificou hoje 36 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. A Praia é o concelho com mais diagnósticos positivos. Não foram registadas mortes por covid-19.

Na Praia foram confirmados 15 novos casos. Santa Catarina de Santiago (1), São Filipe (4), Santa Catarina do Fogo (2), Paul (2), Porto Novo (3), São Vicente (6) e Boa Vista (3) são os outros concelhos com casos notificados, relativos a amostras processadas no dia 16 de Julho.

No total, foram processadas 942 amostras. A taxa de positividade situa-se nos 3,8%. 50 pacientes foram dados como recuperados e o país tem 534 casos activos.

Desde 19 de Março de 2020, foram confirmados 33.270 casos de covid-19, dos quais resultaram 295 óbitos (11 óbitos por outras causas e 9 pacientes transferidos). 32.421 pessoas recuperaram da infecção.

Descoberto em Wuhan, em 2019, o SARS-CoV-2, agente causador da covid-19, já infectou 190,6 milhões de pessoas em todo o mundo, causando a morte de mais de 4 milhões.