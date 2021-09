Covid-19: 69 novos casos e 1 óbito

​Cabo Verde notificou hoje 69 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os dados mostram que mais de metade dos casos foram diagnosticados no concelho da Praia. O boletim epidemiológico deste sábado dá conta de um óbito por covid-19.

O óbito foi registado em Santa Catarina de Santiago, concelho que também notificou 2 casos.

Na Praia foram diagnosticados 37 novos casos. Foram igualmente confirmadas infecções em São Miguel (2), São Lourenço dos Órgãos (2), Ribeira Grande de Santo Antão (2), Porto Novo (1), São Vicente (7), Ribeira Brava (8), Tarrafal de São Nicolau (1), Boa Vista (2) e Maio (5).

No total, foram processadas 793 amostras, com uma taxa de positividade de 8,7%. 70 pacientes recuperaram da doença, o que significa uma ligeira redução do número de casos activos, para 1.031.

Desde 19 de Março de 2020, já foram diagnosticados 36.588 casos de covid-19, dos quais resultaram 321 óbitos (15 óbitos por outras causas). Nove doentes foram transferidos. 35.212 pacientes foram dados como recuperados.

O vírus SARS-CoV-2 foi descoberto no final de 2019, em Wuhan, China. Até ao momento, em todo o mundo, já causou mais de 225 milhões de casos, que originaram 4,6 milhões de mortes.