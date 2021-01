Internamento preventivo na Trindade ao suspeito de homicídio tentado de bebé de 11 meses

O Tribunal da Comarca da Praia decretou internamento preventivo no Hospital Psiquiátrico da Trindade ao suspeito da prática de homicídio tentado, ocorrido no passado dia 24 de Dezembro de 2020, tendo como vítima, uma criança de 11 meses, no Centro de Emergência Infantil da Praia.

Segundo uma nota da PJ, o suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na passada quinta-feira, 21, fora de flagrante delito.

Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 17 anos, interno do Centro de Emergência Infantil da Praia.

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo lhe sido aplicado a medida de segurança internamento preventivo no Hospital Psiquiátrico da Trindade.

No início de Janeiro a RCV anunciou que um bebé de 11 meses encontrava-se internado nos cuidados intensivos da pediatria do Hospital Agostinho Neto, depois de ter sido agredido, dentro das instalações do Instituto Caboverdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), por um adolescente com perturbações mentais.

Na altura, a presidente do ICCA, Maria Livramento Silva, afirmou ter sido um acidente.

Conforme a RCV, o bébé foi retirado da mãe, de 15 anos, pelo ICCA no início da pandemia da Covid-19 em Cabo Verde.