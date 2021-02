Cabo Verde Connect suspende voos de e para Cabo Verde devido à COVID-19

A Cabo Verde Connect suspendeu os voos Lisboa/Praia/Lisboa e Lisboa/Sal/Lisboa, entre os dias 10 de Fevereiro e 17 de Março, devido ao estado de emergência em vigor em Portugal.

O anúncio foi feito hoje no Facebook da Cabo Verde Connect , justificando que actualmente apenas é permitido viagens classificadas de essenciais, motivado pelo aumento das infecções provocadas pela COVID-19.

Os voos de e para a ilha do Sal vão estar suspensos de 13 de Fevereiro a 14 de Março de 2021. Já os voos de e para Praia vão estar suspensos de 10 de Fevereiro a 17 de Março.

A empresa informa ainda que todos os passageiros que forem afectados por essa suspensão, podem solicitar o reembolso do bilhete sem qualquer penalização ou efectuar uma remarcação sem custo para um voo anterior a 10 de Fevereiro ou posterior a 14 de Março 2021.

A Cabo Verde Connect fornece diversos serviços especializados no sector da aviação e realiza os voos através de um contrato assinado com a SATA Azores Airlines, que disponibiliza os aparelhos para a execução do plano de voos para as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal.

O primeiro voo da Cabo Verde Connect aconteceu em 11 de Novembro do ano passado.