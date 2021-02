IMP interdita saída de pequenas embarcações durante as próximas 24h

São esperadas ondas altas e vento intenso durante as próximas 24h, motivo que levou o Instituto Marítimo Portuário (IMP) a interditar a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta.

Conforme explica a Autoridade Marítima, as condições do estado do tempo em Cabo Verde apresentam, nas próximas horas, uma tendência para agravamento muito significativo do estado do mar. São esperadas “Ondas (Swell) NW/N 3 a 5.5 metros a Noroeste/Norte/Nordeste e mais a Oeste do Arquipélago, coincidindo com intensificação significativa do Vento, afectando principalmente Zonas Costeiras Norte/Oeste em Barlavento e Sotavento Ocidental”.

Assim, o IMP informou esta tarde “a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança está interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta.

A interdição vigora enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo, sendo aviso de segurança válido para as próximas 24 horas.

“As informações sobre o estado do tempo serão atualizadas nas próximas 24 horas”, acrescenta ainda o IMP, na sua páginas do Facebook.