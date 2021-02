“Saniclau Trails” é agora membro da maior rede de trilhos profissionais do mundo

A rede de percursos pedestres “Saniclau Trails” faz parte, a partir de agora, da World Trails Network, a maior rede de trilhos profissionais do mundo.

“Saniclau Trails” é uma rede de percursos e trilhos pedestres, adequada para a prática de caminhadas, de Trail Running e BTT na ilha de São Nicolau. Possui cerca de 200 KM e está organizada em quatro tipos de percursos: principal, ligação, complementar e virtual.

Segundo informações divulgadas no site da Saniclau Trails, os três primeiros percursos apresentam no terreno sinalética distinta, que permite ao caminhante escolher uma interligação e assim conhecer diversos pontos de interesse em São Nicolau.

De acordo com informações avançadas pela SN Turismo, a partir deste mês, a “Saniclau Trails” torna-se membro oficial da World Trails Network e desta forma, os trilhos da ilha de São Nicolau podem agora ser encontrados na página desta associação, assim como no seu ”Trails Atlas”, isto é, um mapa que identifica a geolocalização de todos os trilhos dos membros.

A World Trails Network agrega 70 associações e profissionais de 28 países, visando assim unir esforços, recursos e conhecimento em torno da gestão e promoção de destinos para caminhar, como é o caso da ilha de São Nicolau.

Além de dar a conhecer a rede de percursos marcados de quase 200 km existentes em São Nicolau, a Saniclau Trail permite também aprender com a experiência de outros parceiros e contribuir sempre que possível para a promoção de destinos sustentáveis e socioeconomicamente responsáveis.

Este projecto integra também os grupos de trabalho em torno das temáticas como Trilhos & Turismo de caminhada, Viagens e Destinos para caminhar e, ainda, Trilhos & Sustentabilidade – Desenvolvimento, Manutenção e Boas Práticas.

Saniclau Trails é gerida pela SN Turismo – Associação de Operadores Turísticos de São Nicolau, e foi lançada oficialmente em Novembro de 2019 e conta com o apoio do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo em Cabo Verde e das Câmaras Municipais da Ribeira Brava e do Tarrafal.