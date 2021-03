Mais dois óbitos por COVID-19 em São Miguel

O concelho de São Miguel registou hoje mais dois óbitos por COVID-19, segundo os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

O país registou hoje mais 63 casos positivos resultantes de 953 amostras analisadas. Dos novos casos de hoje, São Vicente (17) e Ribeira Brava São Nicolau (18) são os dois concelhos com maior número de infectados por COVID-19.

O concelho de Santa Catarina de Santiago aparece com 7 casos, Praia e Sal com 6 casos cada, São Miguel 3, Ribeira Grande de Santiago 1, São Salvador do Mundo 1, São Filipe Fogo 1, Paul 1, Tarrafal São Nicolau e 1 no Maio.

A mesma fonte avisa que hoje mais 38 pessoas tiveram alta, sendo Praia com 14, São Miguel 2, São Filipe 2, Santa Catarina do Fogo 1, Paul 5, São Vicente 3, Sal 4, Tarrafal de São Nicolau 5 e Maio 2).

Com essa actualização, o país passa a contabilizar 497 casos activos, 14.959 casos recuperados, 152 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15621 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.