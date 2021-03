Cocaína apreendida no aeroporto da Praia. Dois detidos

A Polícia Judiciária deteve, este domingo, 14, em flagrante delito, dois indivíduos, na cidade da Praia que viajavam num voo proveniente de Dakar, suspeitos da prática de crime de tráfico de drogas.

Em comunicado, a PJ informa que esses indivíduos, do sexo masculino, de 21 e 29 anos, de nacionalidade Cabo-verdiana, um dos quais natural da Nigéria, foram detidos durante uma acção de rotina de controlo de passageiros, no Aeroporto Internacional da Praia.

Conforme a mesma fonte, durante essa acção que foi realizada pela PJ, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) – Brigada Aeroportuária, foi encontrada na posse de um deles 245,412g de cocaína.

A PJ avisa que os detidos serão presentes, no tempo legal, as autoridades Judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação.