O Ministério da Saúde alterou hoje o quadro de necessidade de testes para viagens interilhas. Brava continua a ser a única ilha sem necessidade de testes para viagens interilhas, enquanto os viajantes de São Nicolau têm de realizar testes para qualquer ilha.

Os viajantes de Santo Antão têm de fazer testes nas viagens para Sal, São Nicolau, Maio e Brava. Quem sai de São Vicente não precisa fazer testes nas viagens para Santiago, Fogo e Santo Antão.

De Sal e Boa Vista para São Nicolau, Boa Vista, Maio e Brava é obrigatório realizar testes. Para os viajantes de Maio os testes são obrigatórios apenas para Brava.

Para os viajantes de Santiago e Fogo os testes também são obrigatórios nas viagens para São Nicolau, Maio e Brava.

"Em conformidade com o estabelecido no artigo 7º da Resolução nº 169/2020, de 14 de Dezembro, a Direcção Nacional de Saúde (DNS) procedeu hoje, dia 01 de Fevereiro do corrente ano, à actualização dos critérios para a realização de testes rápidos para viagens interilhas, de acordo com a evolução da situação epidemiológica da pandemia de COVID-19 no país", lê-se no comunicado publicado no Facebook.

O mesmo comunicado refere ainda que "haverá uma tolerância de 48 horas para a entrada em vigor dos critérios actualizados, de forma que os estabelecimentos de saúde e os passageiros possam se organizar melhor e evitar constrangimentos maiores nas viagens interilhas".