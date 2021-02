Brava, Sal e Boa Vista as únicas ilhas sem necessidade de testes para viagens interilhas

Ministério da Saúde alterou quadro de necessidade de testes para viagens interilhas.

A Direcção Nacional de Saúde anunciou que, de todas as ilhas, apenas os residentes no Sal, Boa vista e Brava, não precisam de fazer testes rápidos para as viagens interilhas sejam elas feitas por via aérea ou marítima.

"Em conformidade com o estabelecido no artigo 7º da Resolução nº 169/2020, de 14 de Dezembro, a Direção Nacional de Saúde (DNS) procedeu hoje, dia 01 de Fevereiro do corrente ano, à atualização dos critérios para a realização de testes rápidos para viagens interilhas, de acordo com a evolução da situação epidemiológica da pandemia de COVID-19 no país", lê-se no comunicado publicado no Facebook.

O mesmo comunicado refere ainda que "haverá uma tolerância de 48 horas para a entrada em vigor dos critérios atualizados, de forma que os estabelecimentos de saúde e os passageiros possam se organizar melhor e evitar constrangimentos maiores nas viagens interilhas".